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Общество

Один день сельского учителя

30.11.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

Многие из нас слышали от своих родителей и бабушек (а, может, и сами рассказывали) истории о непростом пути деревенских школьников по дороге знаний. Буквально – как в метель и мороз детям с ранцами приходилось преодолевать по несколько километров до школы. При этом мало кто знает, какие горы приходится сворачивать сельскому учителю на нелегком трудовом пути. Сколько времени тратит на дорогу до школы сельский учитель, как это – преподавать робототехнику в деревне и какие предметы учитель начальных классов любит больше всего, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Учитель начальных классов Олеся Иванова работает в Тямшанской гимназии уже шесть лет. Своим выбором она очень довольна и не жалеет, что предпочла городской школе сельскую.

«Когда я только закончила вуз, пришла устраиваться в одну городскую школу. Там мне ответили, что хотели бы принять более опытного педагога. К тому же, все думали, что молодой учитель очень скоро уйдет в декрет, и на его место снова придется искать сотрудника. Поэтому с городской школой у меня "не сложилось". Вскоре я узнала о вакансии учителя начальных классов в Тямшанской гимназии. Тогда директором здесь работала Наталья Федорова (сегодня она занимает пост главы района). Она и весь коллектив очень тепло встретили меня. О своем выборе я не пожалела!» - рассказала Олеся Иванова.

Сейчас в ее выпускном четвертом «Б» классе 16 учеников. Большинство ребят живут в Тямше, двое добираются до школы из соседней деревни. «Мне немного жалко ребят – им приходится подстраиваться под автобус и приходить в школу раньше всех, а уходить позже всех», - отметила учитель. Однако самой Олесе Ивановой тоже приходится непросто – из дальнего района Пскова до работы добираться почти час.

«Во время пандемии, ребят "развели" по времени начала занятий. Мой класс приходит к 9 часам, а первый урок у них начинается в 9.20. За 20 минут перед началом урока я помогаю ребятам обработать руки, измерить температуру и настроиться на занятия. Обычно прихожу в школу немного раньше детей, но, если нужно проверить тетради, то нахожусь здесь уже с 8.30», - добавила Олеся Иванова.

Школьные будни у всех учеников начальных классов здесь длятся одинаково – 5 уроков. Русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО и музыка – все уроки подряд младшеклассникам проводит один учитель.

«Сейчас физкультуру у ребят ведет другой педагог, но было время, когда и этот предмет у них вела я. Теперь же во время физкультуры у меня появляется «окно», во время которого я могу отдохнуть или заняться проверкой тетрадей», - рассказала Олеся Иванова.

Проверка тетрадей – всем известная головная боль учителей. В начальной школе, где нужно проверить домашнее задание буквально по всем предметам, стопки собранных тетрадей внушают уважение к педагогу, который сможет все это внимательно проанализировать. Олеся Иванова рада, что в ее классе всего 16 учеников, а не 30 (как часто бывает в городских школах), ведь в таком случае толщина стопок возросла бы еще в два раза. По словам педагога, она всегда старается проверить тетради в школе и не «тащить работу домой».

Учитель начальных классов действительно должен быть на все руки мастером – «и швец, и жнец, и на дуде игрец» - как говорится. Но учительница призналась, у нее есть свои «любимые» и «нелюбимые предметы».

«Мне очень нравится математика. Даже преподавать ее мне интереснее, можно применить разные подходы и по-разному увлечь ребят. Моим ребятам тоже математика нравится больше, чем гуманитарные предметы. Я думаю, отношение ребят к дисциплинам отчасти зависит и от учителя. Не очень люблю только проверять рабочие тетради по литературному чтению, где ребята выполняют различные задания по развитию речи. Также теперь по чтению мы проходим блок истории, который раньше был в курсе окружающего мира», - пояснила Олеся Иванова.

Итак, 5 уроков остались позади, теперь школьники отправляются на «продленку» и занятия в кружках. Кстати, выбор бесплатных кружков в Тямшанской гимназии очень большой – спортивные и творческие секции, компьютерия и даже робототехника. Последние ведет у ребят разного возраста Олеся Иванова.

«У нас в школе появился "Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В нем дети могут позаниматься на компьютерах. Это важно, ведь мы проходим с ними работу на компьютерах во время уроков, еще начиная со второго класса. При этом дома компьютеры и интернет есть не у всех, а ребятам где-то нужно отрабатывать полученные навыки. Робототехника началась недавно – здесь мы будем собирать из конструктора различные фигурки и заставлять их подвижные части крутиться и вращаться через подключение к компьютерам и написание программ для этого. Все это очень интересно! Нам, учителям, тоже приходится часто учиться и узнавать что-то новое для проведения таких кружков», - рассказала педагог.

Посетив все дополнительные занятия и пообедав, школьники отправляются по домам, на покорение неприступных вершин домашнего задания, а звонок для учителя прозвенит еще не скоро. Во второй половине дня педагоги начинают заниматься той самой любимой проверкой тетрадей и подготовкой к урокам следующего дня.

«Хорошо, что сейчас у нас есть принтеры, на которых можно распечатать памятки для ребят, а также мультимедийный экран, на котором можно показать презентацию или фильм. Однако, как показывает опыт, какими бы красочными и интересными не были фильмы и презентации, ребята часто воспринимают их как развлечение и не очень хорошо усваивают информацию. Все-таки большую часть времени приходится рассказывать материал по традиционной методике, "выступая" как оратор перед классом», - заметила педагог.

После учительского «домашнего задания» Олеся Иванова иногда отправляется в детский сад при Тямшанской гимназии, где по совмещению трудится психологом. В среднем рабочий день сельского учителя заканчивается около шести часов (не считая вечернего общения с родителями в ставших предметом анекдотов родительских чатах). Завтра педагогу вновь предстоит целый день учить младшеклассников делить и умножать в столбик, правильно ставить ударение и знать, кто такие Дмитрий Донской и Александр Невский.

«Да, это бывает непросто. Бывает, приходится задерживаться подолгу на работе, до семи-восьми часов. Но, когда ты понимаешь, что именно ты формируешь знания этих маленьких людей, именно ты научил их правильно держать ручку, читать и писать, чувствуешь свою значимость и нужность. Я считаю, что это одна из главных наград для учителя!» - резюмировала Олеся Иванова.

Вот и завершился один из длинного-длинного ряда непростых дней сельского учителя, выбравшего своим призванием с понедельника по пятницу нести ученье-свет даже туда, куда порой трудно добраться интернету и «дистанционке».

Екатерина Мазепина

Теги: #псковский район #учитель #сельская школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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