Псковичей просят поддержать проект «Экомышление» в голосовании нацпремии «Чистый воздух»

Проект «Экомышление» руководителя Псковского отделения Российского экологического движения, члена экспертного совета РЭД Сергея Елизарова участвует в конкурсе национальной экологической премии «Чистый воздух» в номинации «Эколидер 2021». Поддержать Сергея можно, проголосовав за его проект по ссылке.
Фото: группа «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте»
На премии «Эколидер 2021» выбирают лучших среди лучших представителей общественности, ведущих работу в области сохранения природы, снижения выбросов в окружающую среду и очистки территорий от загрязнения. Победителей объявят 17 декабря на торжественной церемонии в Центре международной торговли в Москве.
Голосующих за проекты призывают ориентироваться на следующие критерии:
С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Голосование завершится 30 ноября в 23.59.
Напомним, проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнер проекта - завод «Титан-Полимер».