Общество

Псковичей просят поддержать проект «Экомышление» в голосовании нацпремии «Чистый воздух»

Проект «Экомышление» руководителя Псковского отделения Российского экологического движения, члена экспертного совета РЭД Сергея Елизарова участвует в конкурсе национальной экологической премии «Чистый воздух» в номинации «Эколидер 2021». Поддержать Сергея можно, проголосовав за его проект по ссылке.

Фото: группа «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте»

«От мысли к делу. Моя задача - мотивировать школьников не только к участию в раздельном сборе отходов и научить грамотному обращению с ними, а также повысить уровень экологической культуры через проведение экологических уроков. Проект направлен на экологическое просвещение граждан всех возрастов», - рассказал о своей инициативе Сергей Елизаров.

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На премии «Эколидер 2021» выбирают лучших среди лучших представителей общественности, ведущих работу в области сохранения природы, снижения выбросов в окружающую среду и очистки территорий от загрязнения. Победителей объявят 17 декабря на торжественной церемонии в Центре международной торговли в Москве.

Голосующих за проекты призывают ориентироваться на следующие критерии:

открытость (достоверность сведений, которые сообщает активист),

результат (вклад активиста в улучшение реальной экологической ситуации в стране или регионе),

практика (разработка активистом каких-либо методик/практик/алгоритмов/методов работы),

репутация (номинант не должен заниматься «экобизнесом» и использовать экотематику исключительно как средство самопиара).

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С одного IP-адреса можно голосовать за любое количество участников конкурса, но не чаще одного раза в сутки. Голосование завершится 30 ноября в 23.59.

Напомним, проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнер проекта - завод «Титан-Полимер».