Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
достоверная история
экопром быстро и чисто
полиция против «звонарей»
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Мифы о стоматологах развеяны
как исправить ошибки в квитанции
горводоканал успехи и планы
Как платить за «общее» электричество
не приходят квитанции?
доставка еды в пскове
Телефон прямого эфира 56-73-72
Концерт рок-группы «Ария»
Правила безопасности с газовым оборудованием
работа затылком
Сезонные опасности на дорогах Пскова
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 28.11.2021 09:403 В Псковском гидрометцентре прогнозируют в декабре температуру выше нормы 29.11.2021 10:110 Жителей Псковской области предупредили о двухдневном снегопаде 29.11.2021 09:270 Псковская область заняла 57 место по уровню закредитованности населения 29.11.2021 09:170 Закон о принудительном лечении педофилов внесут в Госдуму 29.11.2021 09:040 Психологию коррупционеров и осужденных обсудили на круглом столе в Пскове 29.11.2021 07:380 В Европейской России на этой неделе вовсю будет властвовать зима - синоптики
 
 
 
Самое популярное 22.11.2021 13:267 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель 26.11.2021 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Александр Братчиков: Областной бюджет на 2022 год выдержанный и непростой

29.11.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

Законопроект об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора - начальник государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год: общий объем доходов – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, расходов – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в сумме 3 млрд 224,9 млн рублей.

Предполагается, что верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года составит 23 млрд 879 тысяч 566 тысяч рублей.

«80% межбюджетных трансфертов распределяется ко второму чтению, поэтому получим еще значительные суммы по различным направлениям», - уточнила Татьяна Баринова.

Безвозмездные поступления от Фонда содействия реформированию ЖКХ составят 749,9 млн рублей (в 2021 году — 846 млн рублей). Объем дорожного фонда составит 8 млрд 209 млн рублей (без дополнительной субсидии).

Татьяна Баринова подчеркнула, что из года в год фиксируется значительное увеличение фонда оплаты труда. Планируется, что ко второму чтению сумма составит 15 млрд 13,4 млн рублей (предполагается рост на 763,5 млн рублей)

На лекарственное обеспечение планируется направить 847,6 млн рублей, что на 50 млн рублей больше, чем в 2021 году. Кроме того, предполагается увеличение МРОТ с 12 792 рублей до 13 890 рублей.

Подробную информацию о финансировании национальных проектов представят ко второму чтению.

Татьяна Баринова отметила, что направления по индивидуальной программе социально-экономического развития остаются неизменными — это создание инженерной инфраструктуры «Моглино-2», приобретение племенного скота, создание инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

В пояснительной записке указано, что предусмотрено предоставление 8 дотаций местным бюджетам, их общим объем на 2022 год составит 1 млрд 833,3 млн рублей.

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков выразил надежду, что финансирование здравоохранения в 2022 году будет больше, чем в 2021 году.

«Ко второму чтению сумма увеличится», - заверила Татьяна Баринова.

В свою очередь заместитель председателя парламентского комитета Петр Алексеенко указал, что по муниципальным образованиям предусмотрен рост расходов на 7,8%. По его мнению, это «очень маленький рост», учитывая инфляцию.

Татьяна Баринова уточнила, что рост практически в два раза выше, чем предусматривает федеральный коэффициент.

В продолжение обсуждения вице-спикер Виктор Остренко поинтересовался, какова будет индексация социальных льгот. Татьяна Баринова ответила, что индексация составит 4% (на 71 млн рублей). Деньги распределят ко второму чтению.

Председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поблагодарил администрацию региона за работу над бюджетом на 2022 год. «Бюджет выдержанный, сложный, непростой», - подчеркнул он.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 934 человека
29.11.2021, 11:320 Доходы бюджета Псковской области на 2021 год увеличатся на 5 млрд рублей 29.11.2021, 11:190 «Беседка»: О сдаче экзамена на водительские права и работе МРЭО в пандемию 29.11.2021, 11:110 Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражи продуктов и алкоголя 29.11.2021, 11:080 Александр Братчиков: Областной бюджет на 2022 год выдержанный и непростой
29.11.2021, 10:580 Воспитанники «Бригантины» представят Псковскую область на первенстве СЗФО по дзюдо 29.11.2021, 10:510 Жителя Псковского района оштрафовали за угрозу полицейскому 29.11.2021, 10:401 Жители улицы Герцена требуют устранить ошибки, допущенные при реконструкции улицы 29.11.2021, 10:160 Сбитая в Великих Луках женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора
29.11.2021, 10:120 Спектакль-номинант премии «Золотая маска» будет представлен на псковской сцене 29.11.2021, 10:110 Жителей Псковской области предупредили о двухдневном снегопаде 29.11.2021, 10:042 Россиянам рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах 29.11.2021, 09:540 Дорогу в Палкинском районе отремонтировали после обращения прокурора
29.11.2021, 09:450 Три дома и баня сгорели за выходные в Псковской области 29.11.2021, 09:351 Новорожденных котят в пакете повесили на дерево в Пскове 29.11.2021, 09:270 Псковская область заняла 57 место по уровню закредитованности населения 29.11.2021, 09:170 Закон о принудительном лечении педофилов внесут в Госдуму
29.11.2021, 09:040 Психологию коррупционеров и осужденных обсудили на круглом столе в Пскове 29.11.2021, 08:505 Инфекционист представил новую модель вакцинации от коронавируса 29.11.2021, 08:330 Экономист назвала наиболее надежный способ хранения денег 29.11.2021, 08:200 Борец из Великих Лук получил второе место на всероссийских соревнованиях
29.11.2021, 08:000 В Госдуме предложили наказывать за незаконные штрафы для водителей 29.11.2021, 07:380 В Европейской России на этой неделе вовсю будет властвовать зима - синоптики 29.11.2021, 07:191 ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID-19 29.11.2021, 07:000 Российский бизнес предупредил о риске роста цен на технику до 15%
28.11.2021, 22:107 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 28.11.2021, 21:502 Песков сообщил о позитивных контактах контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации 28.11.2021, 21:3417 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу 28.11.2021, 21:120 Игорь Иванов об «удаленке» и постковидной реабилитации в псковских санаториях
28.11.2021, 20:535 Аналитики предсказали рекордный рост экономики России 28.11.2021, 20:306 Врач назвала главный признак заражения омикрон-штаммом COVID-19 28.11.2021, 20:052 Онищенко рассказал об особенности QR-кодов для детей 28.11.2021, 19:463 В Псковскую область прибыла новая партия вакцины «ЭпиВакКорона»
28.11.2021, 19:270 Как обращаться с сомнительными предметами, напомнили псковичам в полиции 28.11.2021, 19:060 В Латвии установили первый за годы независимости памятник красноармейцам 28.11.2021, 18:440 До +2 градусов ожидается в Псковской области 29 ноября 28.11.2021, 18:194 Глава Минтруда рассказал о зарплатах бюджетников в декабре
28.11.2021, 17:592 Обязательную вакцинацию для студентов прокомментировал псковский губернатор 28.11.2021, 17:380 Главную новогоднюю ель установят в Великих Луках 15 декабря 28.11.2021, 17:141 В Роспотребнадзоре опровергли сообщения об омикрон-штамме в России 28.11.2021, 16:440 Михаил Ведерников поблагодарил матерей за нежность, заботу и мудрость
28.11.2021, 16:100 Дом и баня сгорели в Стругокрасненском районе из-за неисправности дымохода 28.11.2021, 15:462 Оставь надежду всяк сюда глядящий 28.11.2021, 15:156 Михаил Ведерников о новом штамме COVID-19: Мы должны быть готовы к любому развитию событий 28.11.2021, 14:490 Скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя задержали псковские росгвардейцы
28.11.2021, 14:300 Губернатор рассказал, ждет ли псковичей введение QR-кодов в транспорте 28.11.2021, 14:110 Причиной смерти Александра Градского стал инфаркт головного мозга 28.11.2021, 13:529 Псковский губернатор заявил о возможности встретить Новый год без допограничений 28.11.2021, 13:371 Володин рассказал о вступающих в силу в декабре законах
28.11.2021, 13:160 Пострадавший в ДТП на дороге Шимск - Невель 6-летний мальчик умер в больнице 28.11.2021, 12:580 Женщина попала под колеса «Фольксвагена» в Великих Луках 28.11.2021, 12:500 Удушающая опасность 28.11.2021, 12:282 Елена Полонская пожелала псковичкам любви и материнского счастья
28.11.2021, 12:097 В Псковской области выявили более 200 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли 28.11.2021, 11:410 В Совфеде предложили бороться с потреблением вейпов молодежью 28.11.2021, 11:231 Военнослужащие из Пскова приняли участие в акции «С любовью к маме» 28.11.2021, 11:020 Финансист перечислил худшие для покупки валюты
28.11.2021, 10:390 Из-за штамма «омикрон» власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней 28.11.2021, 10:203 В ГИБДД Пскова рассказали, что снижает риск наезда на пешехода ночью в 6-8 раз 28.11.2021, 10:011 Борис Елкин поздравил псковичек с праздником и показал воплощение безграничной любви 28.11.2021, 09:403 В Псковском гидрометцентре прогнозируют в декабре температуру выше нормы
28.11.2021, 09:210 Власти Великих Лук поздравили женщин с Днем матери 28.11.2021, 09:003 Названы категории пенсионеров, которым в декабре поднимут пенсии 28.11.2021, 08:300 Умер певец и композитор Александр Градский 27.11.2021, 23:320 Молодая женщина попала под колеса «десятки» в Печорах
27.11.2021, 22:275 Для уборки Пскова от снега ночью задействуют более 20 единиц техники 27.11.2021, 21:592 Коммунальные службы Пскова вышли на борьбу со снегопадом и гололедицей. ВИДЕО 27.11.2021, 21:429 Вирусолог спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России 27.11.2021, 21:040 МЧС: 3,5 тысячи пожаров зарегистрировано в Псковской области в 2021 году
27.11.2021, 20:314 В Госдуме оценили идею об установке курилок в школах 27.11.2021, 19:490 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за метели 27.11.2021, 19:268 Скончался 16-летний защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов 27.11.2021, 19:010 В Псковской области продолжается акция «Коробка храбрости»
27.11.2021, 18:477 Справившего нужду на стенд со снимком ветерана блогера заключили под стражу 27.11.2021, 18:300 Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Псковской области 27.11.2021, 18:150 «Потапов-фест» стартовал в Пскове 27.11.2021, 17:373 Детей не пустят к Деду Морозу на Новый год, но он приедет в Псков сам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru