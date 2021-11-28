Общество

Более 200 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки, четыре человека скончались

Еще 202 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 65 977, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии выздоровели 57 004 человека (+265 за сутки), скончались 1073 пациента, вчера статистику пополнили еще 4 летальных случая.

Всего специалисты провели в регионе 660 019 исследований на коронавирус, в том числе за прошедшие сутки сделали 1406 тестов.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 21989

Великие Луки – 10597

Бежаницкий район – 697

Великолукский район – 1720

Гдовский район – 1098

Дедовичский район – 1624/

Дновский район – 502

Красногородский район – 673

Куньинский район – 601

Локнянский район – 478

Невельский район – 2730

Новоржевский район – 786

Новосокольнический район – 1795

Опочецкий район – 1952

Островский район – 2941

Палкинский район – 649

Печорский район – 1403

Плюсский район – 1089

Порховский район – 2001

Псковский район – 5467

Пустошкинский район – 706

Пушкиногорский район – 829

Пыталовский район – 730

Себежский район – 1472

Стругокрасненский район – 957

Усвятский район – 445

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.