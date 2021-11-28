Более 200 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки, четыре человека скончались

Еще 202 случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 65 977, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За весь период пандемии выздоровели 57 004 человека (+265 за сутки), скончались 1073 пациента, вчера статистику пополнили еще 4 летальных случая.
Всего специалисты провели в регионе 660 019 исследований на коронавирус, в том числе за прошедшие сутки сделали 1406 тестов.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
Псков – 21989
Великие Луки – 10597
Бежаницкий район – 697
Великолукский район – 1720
Гдовский район – 1098
Дедовичский район – 1624/
Дновский район – 502
Красногородский район – 673
Куньинский район – 601
Локнянский район – 478
Невельский район – 2730
Новоржевский район – 786
Новосокольнический район – 1795
Опочецкий район – 1952
Островский район – 2941
Палкинский район – 649
Печорский район – 1403
Плюсский район – 1089
Порховский район – 2001
Псковский район – 5467
Пустошкинский район – 706
Пушкиногорский район – 829
Пыталовский район – 730
Себежский район – 1472
Стругокрасненский район – 957
Усвятский район – 445
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.