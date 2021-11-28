Общество

Скончался снявший «Тегеран-43» режиссер Владимир Наумов

Народный артист СССР режиссер Владимир Наумов умер сегодня, 29 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

На фото: Владимир Наумов. Михаил Терещенко / ТАСС

Владимир Наумов скончался в возрасте 93 лет. Причина смерти режиссера пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в городе Ленинграде. В 1952 году он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Известен как сценарист и режиссер таких фильмов как «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле», а также сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».

В 1983 году ему присвоено звание народного артиста СССР. В 1985 стал лауреатом Государственной премии СССР.