Общество

Абонентский почтовый ящик могут забронировать онлайн жители Псковской области

Жители и компании Псковской области могут бронировать абонементные ячейки в отделениях Почты России удаленно, не выходя из дома или офиса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Необходимо лишь выбрать удобное почтовое отделение на сайте или в мобильном приложении Почты России.

«Наличие абонентского почтового ящика поможет сэкономить время тем, кто часто пользуется услугами Почта России, в том числе для получения мелких покупок в интернет-магазинах. Чаще всего наши клиенты используют абонементные почтовые ячейки для печатных изданий, извещений и писем», — отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В период сложной эпидемиологической обстановки возможность бронировать абонентские ящики онлайн особенно актуальна, отметили в сообщении.

«Почта России заботится о своих клиентах и поддерживает использование цифровых сервисов», - добавили в управлении. Так, на сайте и в мобильном приложении Почты России можно узнать условия договора оферты и тарифы, выбрать наиболее удобные почтовые отделения с абонементными шкафами. Услуга социально ориентирована. Так, для инвалидов, пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны цены на аренду абонентского ящика в два раза ниже.

В личном кабинете физические лица могут забронировать абонентский ящик и сразу оплатить услугу, а юридические лица – распечатать бланк платежного поручения и внести оплату через банк. Далее остается только заверить личной подписью заявление в почтовом отделении и получить ключ от ячейки.

Услуга абонирования позволяет организациям, имеющим несколько офисов, объединить потоки корреспонденции и упростить процедуру получения отправлений. Либо, наоборот, разделить входящую почту, арендовав несколько абонементных ящиков. Для физических лиц — это возможность не указывать домашний адрес при получении писем и посылок, а также обеспечить сохранность корреспонденции и периодики в случае неисправности почтового ящика в многоквартирном доме, пояснили в региональном УФПС.