Общество

Операцию «Здоровье» проведет полиция в Псковском районе

Профилактическая операция «Здоровье» пройдет в Псковском районе в течение этой недели. Об этом Псковской Ленте Новостей, сообщили в ОМВД России по району.

Цель операции — популяризация здорового образа жизни, предупреждение распространения алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, выявление и пресечение правонарушений, совершаемых в отношении подростков в сфере оборота наркотиков и алкоголя.

Мероприятие будет включать в себя посещение мест проживания несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел. Также особое внимание планируется уделить выявлению родителей, употребляющих алкоголь и наркотики, тех, кто жестоко обращается с детьми и злостно уклоняется от их воспитания. Кроме того, операция направлена на установление личностей, продающих подросткам спиртное и наркотики.