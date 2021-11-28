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Общество

Около 2 млрд рублей требуется на обеспечение жильем детей-сирот в Псковской области

29.11.2021 14:52|ПсковКомментариев: 0

Проект закона о бюджете региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год: общий объем доходов – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, расходов – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в сумме 3 млрд 224,9 млн рублей.
 

«Каким будет наш бюджет? Сохраняем ли динамику социальной направленности?» - поинтересовался председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов.


«Социальная направленность будет продолжена, - заверила Татьяна Баринова. - Надеемся, что от 10 до 14 млрд по социальному направлению».

«Многолетняя проблема с обеспечением жильем детей сирот не решается, - заметил старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами, органами местного самоуправления Сергей Тимофеев. - Мы обязаны предоставить квартиры более 1,5 тысячам детей-сирот. В перспективе таких детей будет 2100, которые чуть позже получат такое право. Требуется 1,9 млрд рублей. Финансирование на решение этой проблемы нужно увеличивать».

Татьяна Баринова указала на то, что сумма на эти цели в областном бюджете ежегодно не уменьшается. «Ждем выделение дополнительных средств, как это было в 2020 году, когда выделили 200 млн. Проблема с обеспечением жильем детей-сирот не только в Псковской области, но и в других регионах», - отметила она.

Кроме того, Сергей Тимофеев сообщил, что не хватает средств на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами. «Потребность в лекарствах — на 1 млрд 800 млн рублей, а в бюджете — 865 млн рублей. Просим дополнительно предусмотреть 934 млн рублей», - продолжил он.

«В течение финансового года ежегодно выделяются дополнительные средства», - ответила прокурору Татьяна Баринова.

В продолжение обсуждения Сергей Тимофеев также поднял проблему капитального ремонта многоквартирных домов. По его словам, не выполнены обязательства по капремонту более 3100 домов на общую сумму 41 млрд рублей.

Татьяна Баринова подчеркнула, что это проблема не бюджета, а фонда капремонта.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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