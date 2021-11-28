Общество

ПЦР-лабораторию в Псковской областной больнице планируют открыть в декабре

ПЦР-лабораторию в Псковской областной клинической больнице планируют открыть в декабре. Об этом сообщил заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Денис Иванов на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В декабре ожидаем эксплуатацию. Попутно профинансировали больнице подготовку помещения в размере 2,5 млн рублей», - сказал Денис Иванов.

«За это спасибо комитету по здравоохранению», - поблагодарил вице-спикер, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.

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Напомним, с инициативой приобрести лабораторное оборудование для ПЦР-диагностики в областную клиническую больницу выступила группа депутатов Псковского областного Собрания во главе с депутатом Виктором Антоновым в декабре 2020 года.