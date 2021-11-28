Общество

Конкурс на лучший новогодний фасад Пскова станет темой онлайн-брифинга в Общественном пресс-центре ПЛН

С 1 декабря в Пскове стартует прием заявок для участия в конкурсе на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству. Этой теме будет посвящен онлайн-брифинг, который состоится завтра, 30 ноября, в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Кто сможет принять участие в конкурсе? Как подать заявку на участие? В каких номинациях и по каким критериям будут определяться победители? Какие призы для лучших участников готовят спонсоры? Станет ли Псков праздничнее и уютнее в предновогодние дни?

Подробнее об этом и многом другом расскажут:

Волков Павел Викторович - и. о. заместителя главы администрации города Пскова

Павлова Елена Николаевна - директора муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова»

Демидов Василий Алексеевич - начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Начало в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно присылать по адресу: 777@pln-pskov.ru.