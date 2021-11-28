Общество

В последний день осени в Псковской области похолодает до -7

Северный ветер и до -7 градусов ночью прогнозируют синоптики на территории Псковской области 30 ноября. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В регионе ожидается облачная и снежная погода: в отдельных районах метель, возможны осадки в виде дождя, а также налипание мокрого снега.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днем - от -5 до 0 градусов.

Холодный ветер будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду. Атмосферное давление — низкое.