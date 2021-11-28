Жителей Псковской области предупредили о возможном налипании снега на провода

Днем 29 ноября с сохранением в течение ночи по южным и юго-восточным районам Псковской области ожидается налипание мокрого снега на провода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
При налипании мокрого снега населению рекомендуют:
- быть осторожнее на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, поскольку это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение;
- закрепить слабо укрепленные конструкции на подворьях. Их разрушение может привести к травмированию людей, пояснили в МЧС;
- особое внимание советуют обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. «Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва», - напомнили в ведомстве.
«При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101», - добавили в МЧС.