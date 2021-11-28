Общество

Пандус на вокзале в Локне появился после обращения транспортного прокурора

Пандус на вокзале в Локне появился после обращения транспортного прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите прав пассажиров на железнодорожном вокзале Локня. В ходе нее удалось установить, что на вокзале не было кресла-коляски для инвалидов и специального опознавательного знака, указывающего на доступность здания. Кроме того, отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха и не обеспечивалась возможность обработки рук антисептическими средствами.

Великолукский транспортный прокурор внес представление заместителю начальника по Санкт-Петербург-Витебскому региону Октябрьской дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД».

Устранение нарушений контролируется.