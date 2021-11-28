Сергей Елизаров: Псковские школьники дисциплинированно относятся к раздельному сбору мусора

Дети в псковских школах очень дисциплинированно отнеслись к раздельному сбору мусора. Об этом рассказал координатор проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.
В конце ноября очередные экологические уроки прошли в Тямшанской гимназии и лицее «Развитие» Пскова для учащихся 5-7 классов. В каждой из школ установлены двухсекционные контейнеры для раздельного сбора мусора. Во время проведения серии из 4 уроков школьников обучают правилам раздельного сбора мусора и полезным экопривычкам, чтобы дети понимали, что это улучшает качество жизни.
Всем школьникам-участникам проекта дарят экологические сумки для снижения количества используемых пластиковых пакетов. В декабре самых активных участников проекта «Экомышление» ждут поощрительные призы. Кроме того, ученикам предложат провести уроки самим в младших классах.
Проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнеры проекта - завод «Титан-Полимер» и региональный оператор «Экопром».