Общество

Сергей Елизаров: Псковские школьники дисциплинированно относятся к раздельному сбору мусора

Дети в псковских школах очень дисциплинированно отнеслись к раздельному сбору мусора. Об этом рассказал координатор проекта «Экомышление», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

В конце ноября очередные экологические уроки прошли в Тямшанской гимназии и лицее «Развитие» Пскова для учащихся 5-7 классов. В каждой из школ установлены двухсекционные контейнеры для раздельного сбора мусора. Во время проведения серии из 4 уроков школьников обучают правилам раздельного сбора мусора и полезным экопривычкам, чтобы дети понимали, что это улучшает качество жизни.

Всем школьникам-участникам проекта дарят экологические сумки для снижения количества используемых пластиковых пакетов. В декабре самых активных участников проекта «Экомышление» ждут поощрительные призы. Кроме того, ученикам предложат провести уроки самим в младших классах.

«Мы открывали одну из урн, чтобы посмотреть, как дети воспринимают обучение. Выяснилось, что они довольно дисциплинированные. Содержимое контейнера на 85% состояло из пластика и бумаги. В основном дети выбрасывают бутылки из-под лимонада или воды небольшого объема, которые приносят из дома, исписанные тетради. 85% - это очень хороший результат, он говорит, что все школьники быстро улавливают полезные и хорошие привычки», - сказал Сергей Елизаров.

Проект «Экомышление» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, партнеры проекта - завод «Титан-Полимер» и региональный оператор «Экопром».