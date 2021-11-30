Общество

Великолучанин сам пришел к приставам и погасил кредитный долг

Действия приставов побудили великолучанина прийти в отделение и погасить кредитный долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Житель Великих Лук не торопился отдавать долг через банк, и в результате он достиг 114 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства для проверки имущественного положения мужчины пристав направил запросы в регистрирующие органы и финансово-кредитные организации. По полученным данным было внесено постановление об обращении взыскания на деньги должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, а также обращение на официальные доходы великолучанина.

Только после этого мужчина осознал свою ситуацию и обратился в отделение судебных приставов с желанием погасить задолженность в полном объеме. Житель Великих Лук внес на депозитный счет ОСП необходимую сумму, рассказали в УФССП.

В настоящее время ограничительные меры с великолучанина сняли.