В областном Собрании обсудили изменения в федеральный закон об охоте

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания рассмотрел федеральную инициативу о закреплении требования к получающим охотничий билет гражданам проходить обучение и проверку знаний на правила охоты и технику безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Депутат поделился и личным опытом: «Я сам охотник с 20-летним стажем, и, когда я получал охотбилет, то требования были гораздо строже – я не только сдавал экзамена на знание охотминимума, но обязательно нужна была еще и рекомендация от опытного охотника».
Члены комитета согласились с целесообразностью внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.