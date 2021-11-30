Общество

В областном Собрании обсудили изменения в федеральный закон об охоте

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания рассмотрел федеральную инициативу о закреплении требования к получающим охотничий билет гражданам проходить обучение и проверку знаний на правила охоты и технику безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сейчас, чтобы получить охотничий билет, не требуется сдавать экзамен на знание охотминимума – достаточно просто расписаться об ознакомлении, фактически не читая. Если провести аналогию с получением водительских прав, то сложно представить, что человеку разрешили бы выехать на дорогу без проверки навыков вождения и ПДД», - дал пояснения председатель комитета Андрей Козлов.

Депутат поделился и личным опытом: «Я сам охотник с 20-летним стажем, и, когда я получал охотбилет, то требования были гораздо строже – я не только сдавал экзамена на знание охотминимума, но обязательно нужна была еще и рекомендация от опытного охотника».

Члены комитета согласились с целесообразностью внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.