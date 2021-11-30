Общество

30 лет мобильной связи: как Tele2 развивает сеть в Псковской области

В этом году исполняется 30 лет с момента первого звонка по сотовому телефону в России. Он был совершен при помощи мобильного оператора «Дельта Телеком», который сегодня входит в структуру Tele2 и работает под брендом Skylink. Как изменилась эра мобильной связи за это время, узнали у преемника первого сотового оператора в России – компании Tele2.

Первый звонок по мобильному

Директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов рассказал, что 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак впервые позвонил по сотовому телефону. Звонок был адресован его коллеге – мэру Сиэтла.

«На тот момент это было событие, которое перевернуло всю нашу жизнь, ведь было сложно представить, что можно позвонить на другой континент просто сняв трубку, а не ждать соединения в переговорном пункте. Телефон, с которого совершили звонок – Nokia Mobira весил порядка 5 килограмм, по нему можно было только звонить. На данный момент смартфоны весят около 200 грамм и заменяют нам множество гаджетов», - заметил директор псковского филиала компании Tele2.

По его словам, подключение к оператору в 1991 году стоило порядка 2 тысяч долларов США, а минута разговора обходилась абонентам в 1 доллар. «Сегодня абонентам Tele2 не нужно считать свои деньги и минуты, можно подключиться к наиболее удобному для вас тарифу и безлимитно пользоваться соцсетями. Кроме того, минуты можно менять на кино, на скидку при покупке смартфона Xiaomi и даже делиться гигабайтами c другими клиентами», - напомнил Сергей Мартынов.

На фото: Сергей Мартынов

Мобильный интернет для каждого

Спустя 30 лет жизнь заметно изменилась, мобильный интернет стал доступен каждому. Более того, объемы интернет-трафика растут с каждым годом. Это общемировой тренд. Количество активных интернет-пользователей в Пскове также увеличивается. Только за год прирост трафика в сетях 4G Tele2 в Псковской области составил 25%. Если сейчас в месяц в среднем на одну SIM-карту приходится 13,3 Гб дата-трафика, то, по прогнозам, в 2030 году один пользователь будет расходовать более 53 Гб в месяц.

«Вместе с индустрией за эти годы изменились и требования клиентов к мобильным операторам. Передача голоса и отправка SMS ушли на второй план. В первую очередь важен доступ к скоростному мобильному интернету и к широкому спектру цифровых сервисов. В смартфоне мы оформляем покупки, отправляем заявления через госуслуги, переводим деньги, смотрим кино. Это полноценная цифровая экосистема, точкой входа в которую является смартфон. Поэтому необходимо с ростом пользователей различных цифровых сервисов расширять возможности нашей сети. Мы активно развиваем инфраструктуру связи и на территории Псковской области. В этом отношении всегда смотрим на потребности клиентов. И стараемся действовать на опережение», - заметил Сергей Мартынов.

За 10 месяцев 2021 года компания Tele2 увеличила инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%. Новые базовые станции появились в Великих Луках, Порхове, Пыталово и Пустошке, в деревнях Крутовраг и Гречухино, а также в Пскове.

Оператор повысил скорость мобильного интернета в поселках и крупных городах области. В частности, работы по расширению емкости Сети и покрытия провели в районах Пскова, в Острове, Гдове, Стругах Красных. Качество связи изменилось и в Красногорске, Дно, Дедовичах, в деревнях Бежаницкого и Пустошкинского районов.

«Мы стараемся обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в местах с большим скоплением людей, в частности, это торговые центры в городе Пскове, где псковичи проводят свободное время», - сказал Сергей Мартынов.

Мобильный интернет ускорили в ТЦ «Шайба» на улице Яна Фабрициуса и Fjord Plaza на улице Завеличенской.

Как отмечают в самой компании, важным проектом для Псковской области стала реализация второго этапа федеральный программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ГК «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для ее строительства. В рамках проекта быстрый мобильный интернет Tele2 появился в деревнях Плессы и Шилово, где до этого не был доступен ни один оператор, а также в населенных пунктах Дубровы, Жадрицы, Стехново, Погорелка, Макушино. До конца года связь появится еще в пяти поселках Псковской области.

Теперь 4G-интернет Tele2 доступен для 91% жителей Псковской области. Сергей Мартынов добавил, что компания развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready (готовые к внедрению 5G), что позволяет предоставлять пользователям надежную и качественную связь. Технология позволит в дальнейшем оперативно развернуть покрытие в стандарте пятого поколения.

Удобно подключиться

От потребностей клиентов оператор отталкиваемся и при формировании тарифов. Компания учитывает тренды на все большее увеличение потребностей в интернет-трафике и на возросшую потребность в различных цифровых сервисах.

Например, сейчас действует специальное предложение от Tele2 — минуты можно обменять на скидку на смартфоны Xiaomi. Курс обмена: 1 минута = 1 рубль скидки. Всего можно обменять до 4000 минут.

Компания старается организовать свою работу и с учетом пандемийных ограничений. «Мы продолжаем жить по другим правилам и не стоим на месте. К некоторым изменениям нас подстегнула пандемия коронавируса. В этом году государство законодательно определило порядок дистанционного подключения и идентификации абонентов с помощью единой платформы биометрических данных, а также цифровой подписи "Госключ". Tele2 стала первым оператором, запустившим эту услугу для своих абонентов», - заметил Сергей Мартынов.

Ксения Иванова