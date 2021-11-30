Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о преступлениях против здоровья и общественной безопасности

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая в эти минуты начинается в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Разговор будет посвящен ситуации с преступлениями против общественной безопасности и здоровья населения в Псковской области.

Сколько наркопреступлений зарегистрировано в Псковской в текущем году и какова раскрываемость таких преступлений? Долго ли длится «карьера» сбытчиков и закладчиков наркотиков? Отреагировала ли полиция на сигнал СМИ о наркоманах, оккупировавших Корытовский лесопарк? Какие особенности имеет уличная преступность в псковском регионе? Каков сегодня портрет уличного преступника и как граждане могут обезопаситься от них?

Об этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Сподынюк Игорь Владимирович - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковник полиции

Перук Антон Викторович - начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области, полковник полиции.

Свои вопросы участникам можно присылать по адресу: 777@pln-pskov.ru.

Трансляция завершена.