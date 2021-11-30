Общество

Почти 20 нарушений в сфере оборота оружия выявили в Псковской области

Псковские росгвардейцы выявили 17 нарушений в сфере оборота гражданского оружия за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

С 22 по 28 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии провели 72 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Составлено 17 административных протоколов, удалось изъять 2 единицы оружия и 5 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Те, кто добровольно сдает оружие боеприпасы взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности, напомнили в Росгвардии.