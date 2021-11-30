Псковские депутаты предложили меры по развитию услуг радиотелефонной связи

Депутаты Псковского областного Собрания предложили меры по развитию услуг подвижной радиотелефонной связи на территории региона. Об этом с 4-й внеочередной сессии областного Собрания, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания Андрей Козлов напомнил, что 28 октября в областном Собрании прошел парламентский час на тему качества сотовой связи в Псковской области. Депутаты приняли решение, что комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию совместно с управлением цифрового развития и связи администрации региона выработает предложения для улучшения качества мобильной связи.

Депутаты рекомендовали администрации Псковской области до 3 декабря направить главам районов форму проведения мониторинга качества предоставления операторами связи услуг подвижной радиотелефонной связи, а в течение первого квартала 2022 года разместить на сайте региональной администрации графическую карту размещения базовых станций подвижной радиотелефонной связи на территории Псковской области и поддерживать ее в актуальном состоянии.

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Главам районов региональный парламент рекомендовал организовать проведение в течение 2021 - 2024 годов мониторинга качества предоставления операторами связи услуг подвижной радиотелефонной связи. Результаты необходимо направлять в администрацию области по представленной форме до 30 декабря, а далее ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

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Также администрации региона рекомендовали совместно с операторами услуг подвижной радиотелефонной связи обеспечить организацию деятельности по оперативному устранению проблем предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи в рамках представления информации по итогам мониторинга и обращений граждан.