Виктор Антонов вошел в состав экономического комитета областного Собрания

Виктор Антонов вошел в состав комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания. Такое решение приняли депутаты регионального парламента на 4-й внеочередной сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, 9 ноября вакантный мандат депутата областного Собрания депутатов седьмого созыва был передан Виктору Антонову, поскольку 28 октября первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак досрочно сложил депутатские полномочия.
Ранее, 30 сентября, в ходе 1-й сессии регионального парламента секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, участвовавшего в выборах в составе общеобластной пятерки, избрали представителем в Совете Федерации от областного Собрания депутатов.