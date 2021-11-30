Виктор Антонов вошел в состав экономического комитета областного Собрания

Уголовное наказание грозит псковичу за ложное заявление в полицию из-за обиды

Специалисты из Карелии помогают псковским энергетикам бороться с последствиями снегопада

Два лифта ввели в эксплуатацию после капремонта в доме на Рижском проспекте в Пскове