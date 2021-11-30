«Гайд-парк»: Игорь Дитрих о региональном бюджете и борьбе с коронавирусом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 30 ноября. Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.
Гость студии прокомментировал основные решения, принятые региональным парламентом в новом составе, и инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом.
Каким будет областной бюджет на 2022 год? Как Игорь Дитрих относится к предложению своего коллеги Виктора Антонова отправлять депутатов-оппозиционеров, выступающих против QR-кодов, на экскурсию в реанимацию инфекционной больницы? Сколько в среднем стоит курс лечения больного коронавирусом? Предусмотрены ли бюджетом Псковской области дополнительные выплаты врачам, борющимся с коронавирусом?
Подробнее об этом и многом другом - в вышедшей программе.