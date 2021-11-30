Общество

Карантин по АЧС снят со свиноводческого предприятия в Островском районе

На предприятии «Идаванг» в Островском районе отменили карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Соответствующий указ 30 ноября подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ограничительные мероприятия также отменены на территории угрожаемой зоны и территории зоны наблюдения.

При этом указом закреплено, что в течение 180 календарных дней сохраняется ряд запретов. В частности, не допускается вывоз за пределы зоны наблюдения свиней, продуктов их убоя и переработки, которые не прошли термическую обработку при температуре не менее 70 градусов Цельсия для обеззараживания. В угрожаемой зоне сохраняется запрет на реализацию свиней.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области и вступил в силу.

Отметим, что в Псковской области реализуется ряд мер, направленных на противодействие распространению африканской чумы свиней. Их исполнение находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.