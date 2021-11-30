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Общество

Всероссийская акция «Коробка храбрости» прошла в Пскове

30.11.2021 14:22|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская акция «Коробка храбрости» прошла в детском корпусе Псковской областной инфекционной больницы. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось при участии секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

«Сегодня мы передали подарки для ребят, чтобы как-то облегчить процесс выздоровления. Когда дети долго находятся в закрытом помещении и ограничены в общении даже с родителями, им необходима поддержка. Игрушки — это то, что сможет их приободрить и развеселить», - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что в акции приняли участие промышленные организации, волонтерские движения, общественные организации. «Мы создали штаб, где все желающие могли оставить свои подарки», - добавил Александр Козловский.

Также на мероприятии присутствовал заместитель главного врача инфекционной больницы Самир Аль-Араби. «Процесс выздоровления, бывает, затягивается, и находиться в стационаре тяжело. Как написано в учебнике педиатрии, не каждому дано совершить великое дело, но каждый обязан в своей жизни облегчить страдания детей», - заметил врач.

Акция «Коробка храбрости» была организована в рамках проекта центра поддержки гражданских инициатив партии «Единая Россия».

Напомним, всероссийская акция также проводится в Великих Луках.

Теги: #депутат #дети #акция #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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