Общество

Пскович попросил помощи у Александра Козловского в организации сити-фермы

Пскович Андрей Коблаев обратился за помощью в организации сити-фермы к депутату Государственной Думы, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Козловскому во время личного приема парламентария. Встреча состоялась сегодня, 30 ноября, в общественной приемной партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас семейное предприятие, на котором трудится 3 человека. В настоящее время мы выращиваем преимущественно лук - по 30 килограммов в день. Химии не используем, все экологически чистое. В дальнейшем планируем развивать свою сити-ферму, добавлять огурцы и помидоры», - рассказал Андрей Коблаев.

Пскович отметил, что у него уже есть помещение для производства, а также стеллажи и поливочное оборудование. К Александру Козловскому мужчина обратился за помощью для дальнейшего развития, поскольку на его продукцию есть спрос.

«Для того, чтобы получить грантовую поддержку, вам необходимо презентовать свой проект. Региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей поможет вам подготовить необходимые документы. Кроме того, рекомендую обратиться в офис "Мой бизнес", а дальше - в комитет по сельскому хозяйству. Со своей стороны я также окажу вам поддержку!» - ответил Александр Козловский.

Еще одно обращение касалось организации дорожного движения в районе Лесхоза. «В нашем районе живет 15 многодетных семей. Дети учатся в школах №13 и №16. При этом у них нет возможности перейти дорогу по пешеходному переходу. Машины не останавливаются, и приходится по 8 минут стоять в ожидании. Предлагаю установить кнопочный светофор!» - сказала Ирина Степаненкова.

Александр Козловский пояснил, что этот вопрос не решится за неделю, и необходимо услышать мнение специальной комиссии. Тем не менее, парламентарий пообещал контролировать ход решения проблемы.

Александр Козловский отметил, что для регионального отделения партии «Единая Россия» стало традицией отмечать день рождения приемом граждан.

«Мы берем на себя ответственность за все принятые законопроекты и поправки. Проводим большую работу вне зависимости от выборов. Сегодня, во время пандемии, особенно важно быть рядом с псковичами и помогать им в получении лекарств, QR-кодов и просто оказывать психологическую поддержку», - подчеркнул депутат Государственной Думы.

Многие поправки в федеральный бюджет удалось принять благодаря работе партии, отметил Александр Козловский. Среди запланированных благодаря поправкам мероприятий - благоустройство сельских территорий и реорганизация работы «Почты России».