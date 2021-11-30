Общество

В Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле исключают введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры (штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса - ред.) могут быть введены в России», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее газета Presse сообщила, что отказ от иммунизации в Австрии будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнется с 1 февраля 2022 года.

Специалисты отмечают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.