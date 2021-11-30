Общество

Игорь Дитрих о реанимации: Там слезы, кровь и страдания

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Есть ли сведения, сколько в среднем обходится лечение пациента с коронавирусом?

- Средний курс лечения обходится государству в 91 тысячу рублей. Но себестоимость лечения, например, на реанимационной койке доходит и до 500 тысяч.

- Депутат Виктор Антонов – доктор, в прошлом главный врач областной больницы, предложил отправлять депутатов-оппозиционеров, выступающих против QR-кодов, на экскурсию в реанимацию инфекционной больницы. Как вы думаете, стоит ли это предложение реализовать, даст ли оно эффект?

- Слово «экскурсия», наверное, не совсем подходит для посещения с ознакомительной целью лечебных учреждений. Но такое предложение правильное. Многие, когда ходят по улице возле стен больницы, чаще всего не представляют, что происходит внутри. А там слезы, кровь, страдания. К сожалению, и смерти. Познакомиться с работой таких учреждений, особенно с реанимацией, было бы полезно тем, кто сомневается, думает, нужно ли себя обезопасить. Понятно, что не будут показывать умирающих или тяжелых пациентов. Но они почувствуют в целом атмосферу, увидят, сколько там аппаратуры, как сотрудники работают день и ночь, как пациенты находятся в реанимации сутками с включенным светом, как работают приборы, аппараты искусственной вентиляции легких. И все это для того, чтобы пациенты выживали.

Думаю, что, если кто-то из пессимистов посетит, ознакомится с работой реанимации, у них сложится другое мнение в целом о здравоохранении.

- Когда, по вашему мнению, закончится эпидемия?

- Есть целая наука – эпидемиология. Известно, когда возникает эпидемия, когда заканчивается, какие стадии проходит. Поэтому населению предлагается алгоритм действий. И тогда эпидемия будет развиваться по минимальному сценарию.

Так как в нашей стране, да и во многих зарубежных, есть борьба антипрививочников, людей, которые не имеют специальных знаний, то развитие эпидемии удлиняется на неопределенный, непредсказуемый срок или усугубляется тяжесть последствий. А задача – сохранить популяцию людей.

В своей жизни мы всегда встречаемся с ограничениями. Например, когда маленькие, родители нам не разрешают бегать по холодной луже без сапог.

- Руководствуясь благом, чтобы ребенок не заболел.

- Конечно. А дети этому сопротивляются, недовольны, что родители их ограничивают. Потом ограничивают в правилах дорожного движения: едем мимо знака, ограничивающего скорость сорока километрами в час, возмущаемся, но соблюдаем.

- Хорошее сравнение. Многие люди, действительно, напоминают детей. Ходил без шапки — заболел, но теперь уже поздно. Будем надеяться, что коллективное сознание будет меняться. И не получится половине отсидеться, не ограничивать себя. К сожалению, чем дольше это будет, тем больше людей заболеют.

- Конечно. Избежать этого не удастся. Данная пандемия и COVID-19 признаны Всемирной организацией здравоохранения. Именно под эгидой ВОЗ проводятся все противоэпидемические мероприятия, создаются вакцины, предлагается алгоритм действий, чтобы он был одинаковым для врачей во всех странах.

- Это важный момент. Порой у некоторых создается впечатление, что не все врачи точно знают, как лечить: прописывают разные курсы, разные лекарства. Это с чем может быть связано? С недоговоренностью или с разными штаммами, ситуациями?

- Все люди разные. Даже одно заболевание у каждого конкретного человека протекает по-разному. Уже выпущена 13-я российская версия методических рекомендаций по ведению и лечению пациентов с коронавирусом. Рекомендации занимают несколько десятков страниц, расписаны по каждому дню, учитываются, какие у пациента симптомы, результаты анализов, его возраст, сочетания с инфарктом или инсультом. По каждому нюансу расписаны действия. И эти рекомендации врачи неукоснительно выполняют.

- Действительно ли коронавирус изменчив? Или это свойственно всем болезням?

- В большей или меньшей мере это свойственно всем болезням, и бактериальным тоже. Мы призывали, когда только появились прививки, пройти вакцинацию. Люди не откинулись. А вирус «думает» о своей выживаемости. «Видит», что начинаем с ним бороться и предпринимает усилия по видоизменению.

- Вакцинация, проведенная в более короткий срок, показывает лучший эффект, чем растянутая.

- Конечно. Это не дает вирусу шанса мутировать.