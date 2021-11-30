Общество

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сократят до 48 часов

Из-за особенностей омикрон-штамма коронавируса срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает РИА Новости.

Анна Попова подчеркнула, что решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его «потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма».

Все применяемые в стране ПЦР-тесты, по словам Анны Поповой, работают и в случае заражения этим штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именного «омикрона».

Главный санитарный врач также подчеркнула, что в России этот вариант инфекции не выявлен.

Напомним, в 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Эксперты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.