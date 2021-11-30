Общество

Борис Елкин призвал усилить уборку от снега междворовых пространств

Глава администрации Пскова Борис Елкин в ходе совещания с руководителями управляющих компаний сегодня, 30 ноября,призвал усилить уборку от снега междворовых пространств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Глава администрации Пскова дал поручение управляющим организациям усилить работу по расчистке дворовых и междворовых пространств, проездов и пешеходных дорожек от снега и наледи, а также обеспечить информирование граждан о проведении работ.

«В ближайшие сутки предстоит всем вместе ударно поработать, чтобы утром люди вышли в чистые дворы! Уверен, что найдутся и неравнодушные псковичи, которые помогут почистить площадку перед своим подъездом!» - добавил сити-менеджер в своем Instagram-аккаунте.