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Общество

«Единая Россия» предложила упростить порядок приема в вузы

30.11.2021 20:35|ПсковКомментариев: 0

«Единая Россия» предложила упростить порядок приема в вузы и снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Особое значение при реализации обоих процессов будет иметь цифровизация. Например, упростить подачу документов в вузы поможет суперсервис «Поступление в вуз онлайн», заявила глава комиссии генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева в ходе первого заседания Комиссии 29 ноября. Суперсервис прошел тестирование в 2021 году — участие в апробации приняли 442 вуза и 93 филиала. 

«Комиссия «Единой России» по образованию и науке предлагает в 2022 году создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, включая поступающих по особой квоте, договору о целевом обучении, инвалидов и лиц с ОВЗ. Нужна также интеграция суперсервиса с государственными информационными системами. Это позволит автоматизированно загружать сведения об абитуриенте, в первую очередь — о его личных достижениях, которые у него к этому моменту накоплены», — сказала Елена Шмелева. 

По ее мнению, нужно формировать рейтинговые списки абитуриентов и реестры их согласий на зачисление по принципу «единого окна» — это сделает систему зачисления прозрачной. При этом должна появиться возможность заключить договор об обучении через суперсервис. 

В решении этих задач может помочь Минпросвещения — проработать подзаконные акты, чтобы упростить онлайн-подачу заявлений в вуз. «Также нужно изменить порядок и сроки подачи согласий на зачисление с учетом динамической математической модели», — добавила она. Эта модель была разработана группой ученых-математиков и предполагает возможность для абитуриента в течение нескольких дней выбрать одну из тех программ, на которые он предварительно проходит, указала Елена Шмелева. 

«У него сохраняется возможность изменить решение на более приоритетное, если вуз ему это приглашение отправил. Это освободит места для других абитуриентов», — пояснила председатель комиссии. 

Помимо этого, Елена Шмелева предложила с 2022 года дать возможность приема через «Поступление в вуз онлайн» на программы бакалавриата и специалитета. И обеспечить полное информационное сопровождение приема через суперсервис, чтобы у абитуриентов была возможность получить консультации по выбору вуза. 

Кроме того, «Единая Россия» будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей. Для этого необходимо сформировать перечень нормативных правовых актов, которые предполагают предоставление отчетов, с предложениями по их отмене или актуализации, отметила Елена Шмелева. С этой целью партия обратится в правительство.

«Мы могли бы запустить рабочую группу по «бюрократической гильотине». Также предлагаем поручить Рособрнадзору совместно с Министерством цифрового развития представить предложения по устранению дублирований при сборе информации о деятельности образовательных организаций и по внедрению технологических решений, направленных на автоматизированный сбор и систематизацию информации», — отметила Елена Шмелева. 

Успешный опыт проведения административной реформы («регуляторной гильотины») есть у правительства, напомнила она.

«Правительственная рабочая группа сможет работать постоянно, в режиме реального реагирования на вновь принимаемые теми или иными ведомствами решения о введении дополнительной отчётности. Мы будем добиваться их отмены», — подчеркнула глава партийной комиссии. 

В свою очередь, в Рособрнадзоре и Минпросвещения поддержали инициативу «Единой России». Как отметил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев, ведомство продолжает работу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. «Мы обязательно учтем и внедрим в нашу деятельность ваши предложения», — сказал он.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Елена Шмелева возглавила комиссию партии по образованию и науке. Она занимается реализацией соответствующего раздела народной программы партии. В состав комиссии вошли депутаты разных уровней, губернаторы и представители экспертного сообщества.

Теги: #Единая Россия #вуз #поступление
Источник: Псковская Лента Новостей
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