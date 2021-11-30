Общество

Условия содержания в СИЗО-1 проверил прокурор Псковской области

Прокурор области, региональный уполномоченный по правам ребенка и члены общественной наблюдательной комиссии региона посетили СИЗО-1 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

В сопровождении врио начальника регионального УФСИН России Алексея Емельянова прокурор Псковской области Иван Грибов, региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова, председатель ОНК Псковской области Григорий Матвеев, представители псковской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ и члены ОНК совершили обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений псковского СИЗО-1.

Так, проверяющие посетили камеры, в том числе предназначенные для содержания женщин и несовершеннолетних, а также камеры, находящиеся на стадии ремонта, карантинное отделение, прогулочные дворики, карцерные помещения, отряд по хозяйственному обслуживанию. В перечень объектов для посещения также вошли пищеблок учреждения и медицинская часть.

Кроме того, при обходе представители прокуратуры, УФСИН и общественности проводили беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания, производство следственных и судебных действий. Особое внимание во время визита уделили соблюдению прав и законных интересов находящихся в СИЗО-1, которые касались санитарного состояния помещений, организации питания и медицинского обеспечения.