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Общество

Наталья Савицкая вновь избрана председателем Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области

30.11.2021 22:35|ПсковКомментариев: 0

Руководителем Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области вновь избрана Наталья Савицкая. Заместителем и секретарем совета стала глава ФБУ «Псковский ЦСМ» Галина Михайлова.

Планируется, что первое заседание членов вновь избранного Общественного совета состоится в декабре этого года. Повестка пока уточняется.

Гремячая башня, псковские храмы ЮНЕСКО, Стрелецкий домик, увековечивание памяти жертв фашистской оккупации: за два года работы в предыдущем составе Общественный совет под председательством Натальи Савицкой успел обратить внимание жителей региона на многие вопросы, связанные с проблематикой спасения памятников.

Заседания общественников стали площадкой для острых дискуссий с участием чиновников и музейщиков, представителей Псковской епархии и местных властей, градозащитников и архитекторов, неравнодушных граждан и застройщиков.

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Теги: #культура #наследие
Источник: Псковская Лента Новостей
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