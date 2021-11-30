Общество

Наталья Савицкая вновь избрана председателем Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области

Руководителем Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области вновь избрана Наталья Савицкая. Заместителем и секретарем совета стала глава ФБУ «Псковский ЦСМ» Галина Михайлова.

Планируется, что первое заседание членов вновь избранного Общественного совета состоится в декабре этого года. Повестка пока уточняется.

Гремячая башня, псковские храмы ЮНЕСКО, Стрелецкий домик, увековечивание памяти жертв фашистской оккупации: за два года работы в предыдущем составе Общественный совет под председательством Натальи Савицкой успел обратить внимание жителей региона на многие вопросы, связанные с проблематикой спасения памятников.

Заседания общественников стали площадкой для острых дискуссий с участием чиновников и музейщиков, представителей Псковской епархии и местных властей, градозащитников и архитекторов, неравнодушных граждан и застройщиков.