Общество

Эксперимент с ежемесячными выплатами семьям с детьми предлагают ввести в России

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» настаивает на проведении в России эксперимента по введению ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Об этом на пресс-конференции в общественной приемной «Справедливой России - Патриоты - За правду» в Пскове заявил руководитель Псковского регионального отделения партии Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

22 ноября партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» провела пресс-конференцию по подготовленным партийной фракцией в Госдуме поправкам в проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В мероприятии, в частности, принял участие председатель партии, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Предложенный вариант предполагает увеличение доходов казны на 9 трлн рублей, расходов — на 11 трлн рублей. При этом, согласно Бюджетному кодексу РФ, поправки депутатов ко второму чтению должны учитывать параметры бюджета, уже принятые палатой.

Сергей Миронов пояснил, что партии удалось найти в правительственном варианте бюджета резервы, которые «можно и нужно перенаправить на социальные нужды». Это, например, деньги на материальное поощрение госслужащих, на что выделено 185 млрд рублей. «Послушайте, какие еще премии чиновникам в то время, когда больше половины населения живет в нищете!» - выразил возмущение председатель партии.

Кроме того, на социальные цели партийцы предлагают направить 219 млрд рублей из резервного фонда правительства.

Согласно проекту, освободившиеся деньги будут направлены на индексацию пенсий работающим и военным пенсионерам, на расселение ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, на жилье для детей-сирот и поддержку детей войны.

Финансирование здравоохранения «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» намеревается довести до 7% от бюджета, увеличив его на 80 млрд. Эти деньги предлагают направить на бесплатные еженедельные тесты на коронавирус для граждан России.

Эксперимент по введению ежемесячных выплат семьям с детьми также входит в число инициатив партии. При этом Сергей Миронов отметил, что реализовать его в рамках обсуждаемого бюджета не получится — для этого необходимо 7,5 трлн рублей.

«Но мы предлагаем выделить 20 млрд, чтобы начать эксперимент в двух самых бедных регионах страны — Адыгее и Калмыкии. Речь идет о 52 тысячах семей, которым будут производиться выплаты», - заметил председатель партии.

Эти и другие предложения партии нашли отклик у министра финансов России Антона Силуанова, который присутствовал на заседании фракции.

«Мы надеемся что наши поправки будут учтены при корректировках бюджета», - заключил Олег Брячак.