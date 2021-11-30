Общество

Гдовская прокуратура пресекла факты оправдания проституции в Интернете

Прокуратура Гдовского района выявила факты размещения в сети информации, которая создает образ проституции как приемлемого обществом явления. По решению суда распространение этой информации запретили. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«Выявлены факты размещения в сети информации, которая создает образ проституции как приемлемого обществом явления, способствует укоренению в обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, занимающихся проституцией и пользующихся услугами проституток», - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 39 КАС РФ прокуратура обратилась в Гдовский районный суд с административным исковым заявлением о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд удовлетворил иск, информацию признали запрещенной, судебное решение направили в управление Роскомнадзора по Псковской области для его исполнения, деятельность сайтов, распространяющих запрещенную информацию, пресечена.

Аналогичные действия были произведены после обнаружения прокуратурой информации о возможности приобретения на платной основе поддельных водительских удостоверений и о продаже поддельных паспортов гражданина Российской Федерации с подтверждением данных.