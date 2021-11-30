Общество

Олег Брячак о QR-кодах в банях: Это скрытое подталкивание к вакцинации

Партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выступает за отмену системы QR-кодов в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в общественной приемной заявил руководитель Псковского регионального отделения партии Олег Брячак, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы считаем, что практика введения QR-кодов для посещения массовых мероприятий, объектов общепита, культурных учреждений и для перемещения на транспорте приводит к ущемлению базовых конституционных прав наших граждан и росту цен», - пояснил Олег Брячак.

Он напомнил, что с 20 декабря по 9 января в Псковской области введут необходимость предъявлять QR-коды при посещении общественных бань и саун. «Это скрытое подталкивание к вакцинации, получается, что она не добровольная, как говорят чиновники, а добровольно-принудительная. Если человек не может помыться у себя дома, то ему ничего не остается, кроме прививки», - рассудил политик.

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Олег Брячак также подчеркнул, что партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» поддерживает вакцинацию от коронавируса.

«Мы за вакцинацию, она необходима для того, чтобы победить инфекцию. Мы помним из истории, что серьезные эпидемии, которые косили сотни тысяч людей, оспа, чума и другие, были остановлены благодаря изобретенным вакцинам. Поэтому вакцинироваться необходимо, но принуждать к вакцинации - недопустимо», - заключил он.