Общество

Молодым псковичам предлагают рассказать о вреде наркотиков через фотографии

Городской конкурс плакатов, посвященный Дню борьбы со СПИДом, стартует в Пскове с 1 декабря. К участию в конкурсе приглашается молодежь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Плакат, присланный на конкурс, должен пропагандировать здоровый образ жизни среди молодежи и рассказывать о вреде употребления наркотиков. При создании афиши или плаката можно использовать различные художественные способы выражения: рисунок, фотография, коллаж и другие.

Работу на конкурс необходимо отправить до 15 декабря на почту pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Конкурс плакатов» или в сообщения сообщества, указав ФИО, возраст и контакты для связи с организаторами.

Мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в муниципальном образовании "Город Псков"».