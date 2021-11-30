Общество

Завод «Титан-Полимер» запустил розыгрыш экоподарков в социальных сетях

Завод «Титан-Полимер» запустил розыгрыш трех экоподарков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Подписчики группы могут выиграть фигурку Funky для экологичного украшения интерьера, многоразовую экологичную трубочку для питья и термостаканы. «Эти вещи помогут начать или продолжить свой экологичный путь удобно и даже красиво», - отметили на заводе.

Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше подарков, нужно соблюсти следующие условия:

Быть участником группы «Титан-Полимер», Оставить в комментариях порядковый номер (1, 2, 3 и далее) под записью.

Победитель розыгрыша получит набор для выращивания с фигуркой Funky и многоразовую экологичную трубочку для питья. За второе и третье место в розыгрыше предусмотрены термостаканы.

Результаты подведут 10 декабря в 14.30. Победителей определят случайным образом по номерам, оставленным в комментариях к записи, с помощью генератора случайных чисел. Время и место вручения подарков будут оговорены с победителями дополнительно.