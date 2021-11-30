Общество

Десантников поблагодарили за помощь в ликвидации последствий урагана в Великих Луках

Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение поблагодарили за помощь при ликвидации последствий урагана в Великих Луках. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото здесь и далее: пресс-служба Министерства обороны РФ

Выступая перед личным составом, командир 76-й дивизии Сергей Чубарыкин поблагодарил личный состав соединения за ратный труд, который принес соединению первое место в Воздушно-десантных войсках по итогам учебного года.

На мероприятии присутствовал представитель администрации Псковской области Андрей Вьюнов. Он поздравил военнослужащих с достижением высокого результата по итогам подготовки, а также выразил благодарность за помощь в ликвидации последствий урагана в Великих Луках.

Отличившимся военнослужащим вручили ценные подарки. Командир соединения выдал кубки воинским частям, занявшим лидирующие места по итогам года.