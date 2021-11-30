Общество

Псковские организации стали в два раза чаще пользоваться услугой почты «Бокс-сервис»

Корпоративные клиенты «Почты России» в Псковской области активно подключают услугу «Бокс-сервис». За одиннадцать месяцев 2021 года с помощью данного сервиса предприятия и организации региона отправили более 15 000 почтовых отправлений. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

С услугой «Бокс-сервис» клиентам не нужно самостоятельно отвозить исходящую корреспонденцию в точку сдачи или приезжать для получения входящих отправлений в почтовое отделение — курьер «Почты России» заберет и доставит все по заранее согласованному с клиентом графику. При заключении договора юридические лица и индивидуальные предприниматели сами выбирают частоту выездов и дни недели.

«Безусловным преимуществом услуги "Бокс-сервис" является экономия времени сотрудников организаций и ускорение рабочих процессов. Курьер "Почты России" сам примет от организации любые виды отправлений для отправки по России и за границу и доставит в почтовое отделение», — рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Кроме того, больше не нужно будет подписывать конверты вручную. При работе по договору предоставляется доступ в бесплатный сервис «Личный кабинет», который позволяет сформировать и распечатать лицевые стороны конвертов или ярлыки на письма и бандероли, уведомления к заказной корреспонденции, в том числе на новый тип уведомлений в электронном виде, а также оформить сопроводительные реестры для сдачи почты согласно всем требованиям.

«Почта России» в Псковской области для удобства клиентов и в связи с эпидемиологической обстановкой предлагает организациям заключение договоров по услуге «Бокс-сервис» без личных встреч. Для получения дополнительной информации и консультаций нужно направить контактные данные (телефон, наименование, ИНН организации) на электронный адрес Natalya.Khakimova@russianpost.ru или зарегистрировать организацию на сайте, выбрав услугу «Письма». Сотрудники «Почты России» предоставят информацию не позднее следующего рабочего дня.