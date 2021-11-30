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Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Беляевым

01.12.2021 13:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Напомним, на этот пост он был назначен 24 августа решением депутатов Великолукской гордумы. У Андрея Беляева достаточно весомая спортивная и тренерская биография, а еще имеется ученая степень. Помогает ли это в его работе на посту сити-менеджера? Насколько тяжело ему дается погружение в хозяйственные дела? Как ему работается в тандеме с главой Великих Лук Николаем Козловским? Какие проблемы южной столицы региона по мнению Андрея Беляева, требуют скорейшего решения?

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #Собственной персоной
Источник: Псковская Лента Новостей
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