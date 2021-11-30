Минобороны предлагает освободить военнослужащих от QR-кодов

Минобороны вышло в правительство с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Соответствующий проект постановления кабинета министров подготовили в ведомстве. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.
Согласно проекту постановления, в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов — военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и на военных пенсионеров, уточнили источники.
Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.
Отметим, сегодня почти у всех военнослужащих есть сертификаты о вакцинации. По данным, регулярно приводимым Минобороны, доля привитого личного состава приближается к 100%. В августе глава ведомства Сергей Шойгу отчитался, что Вооруженные силы полностью завершили вакцинацию. 9 ноября министр сообщил, что повторную прививку от коронавируса сделали около 300 тысяч военных, и до конца годы должны ревакцинироваться еще около 253 тысяч человек. По его словам, привились от коронавируса 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала.
По мнению экспертов, персональные данные военнослужащих, которые хранятся в базах ведомства, защищены надежнее прочих, и, возможно, Минобороны старается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам.
Сегодня на территории практически любого военного объекта запрещено пользоваться не только смартфонами, но и любыми устройствами, с помощью которых можно делать фото или снимать видео. Чтобы пользоваться сотовой связью в воинских частях и на полигонах, офицеры носят с собой в служебные часы простые кнопочные телефоны. Такие же аппараты есть у призывников. Они хранятся в сейфах и выдаются по определенному графику, чтобы солдаты могли поговорить с родными.
Несколько лет назад вступили в силу новые правила работы с личной информацией. Они примерно такие же, как и для секретных документов. Доступ к персональным данным военных имеют только специально уполномоченные сотрудники, прошедшие проверку: кадровики, финансисты и т. д.
В 2016 году Минобороны начало переводить в электронный формат личные дела офицеров и прапорщиков, а также их учетно-послужные карточки, где отображены биографические сведения. Они хранятся в специальной автоматизированной системе. Сохранять личную информацию на жесткие диски компьютеров, подключенных к обычному интернету, запрещено. Внешние носители данных, с помощью которых ведется работа с личной информацией, пронумерованы и подотчетны.