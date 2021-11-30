Общество

Андрей Беляев назвал Великие Луки новаторским городом

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал Великие Луки новаторским городом.

«Город у нас новаторский. Например, велоцентр — это уникальная велосипедная и лыжная трасса с освещением, которая работает круглый год. "Стрелец", в котором проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука, — его аналогов в Европе нет», — сказал он.

Андрей Беляев подчеркнул, что Великие Луки — это молодежный город. «Молодежь активная, участвует в различных проекта через НКО, в президентских грантах», — отметил он.

«Великие Луки — это город, в котором я живу с семьей. В первую очередь, я его оцениваю как дом. Чем чище, краше, лучше будет жизнь в нем, тем будет лучше мне и соседям», — резюмировал он.