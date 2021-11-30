Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как исправить ошибки в квитанции
экопром быстро и чисто
Мифы о стоматологах развеяны
Борьба «Справедливой России» с безработицей
не приходят квитанции?
полиция против «звонарей»
Как платить за «общее» электричество
доставка еды в пскове
Спортивная онлайн-конференция
«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение
Правила безопасности с газовым оборудованием
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
удушающая опасность
 
 
 
ещё Общество 30.11.2021 16:120 30 лет мобильной связи: как Tele2 развивает сеть в Псковской области 01.12.2021 15:140 Глава администрации Великих Лук посоветовал разжижать кровь 01.12.2021 14:521 Власти Великих Лук рассказали о сложностях при строительстве подземного перехода 01.12.2021 14:506 Минобороны предлагает освободить военнослужащих от QR-кодов 01.12.2021 14:140 «Собственной персоной»: Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. ВИДЕО 01.12.2021 14:020 Почта Деда Мороза начала работать в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 26.11.2021 12:1516 Систему QR-кодов расширят на бани и сауны в Псковской области 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове 28.11.2021 22:1010 Резкий рост цен на недвижимость объяснил руководитель компании «Псковжилстрой» 28.11.2021 21:3422 «Маразм крепчал, деревья гнулись!»: реаниматолог высказалась о визите антиваксеров в больницу 26.11.2021 07:210 В Псковской области за сутки выявили 236 случаев заражения COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Власти Великих Лук рассказали о сложностях при строительстве подземного перехода

01.12.2021 14:52|ПсковКомментариев: 1

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о сложностях при строительстве подземного перехода в городе.

«Ковидные времена повлияли, - отметил он. - Думаю, видели, как выросли цены на все. Не только на материалы, но и на работы в целом. И не для кого не секрет, что тот перекресток в 70-80-е года был заболоченным, там высокие грунтовые воды. Были привлечены специалисты из Москвы, которые имеют колоссальный опыт по цементированию иглами грунтов. Работы произведены. Планируется выборка третьего перехода. Как только третий переход уложим в рамках железобетона, будет завершаться благоустройство. Прикладываем максимальные усилия, чтобы сократить негативное воздействие закрытия этого перекрестка».

На производство работ также повлияло выполнение обследований состояния зданий, прилегающих к границам стройки, которые проводились в соответствии с обращениями жителей, добавил Андрей Беляев.

Теги: #великие луки #эхо москвы в пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы себя счастливыми человеком?
В опросе приняло участие 193 человека
01.12.2021, 15:440 Житель Новосокольнического района обезобразил лицо знакомого во время ссоры 01.12.2021, 15:390 Новый ФОКОТ начнут строить в Пскове в 2022 году 01.12.2021, 15:350 Александр Козловский поздравил партийцев и сторонников с 20-летием «Единой России» 01.12.2021, 15:241 Названа себестоимость помывки в банях Пскова
01.12.2021, 15:140 Глава администрации Великих Лук посоветовал разжижать кровь 01.12.2021, 15:080 Полиция в Печорах раскрыла кражу по «горячим следам» 01.12.2021, 14:521 Власти Великих Лук рассказали о сложностях при строительстве подземного перехода 01.12.2021, 14:507 Минобороны предлагает освободить военнослужащих от QR-кодов
01.12.2021, 14:420 Около 250 посетителей магазина «Леруа Мерлен» эвакуировали в Пскове 01.12.2021, 14:400 Ливневая канализация появится во дворах на улице Фабрициуса в Пскове 01.12.2021, 14:350 Завершается подготовка проекта реставрации Дома Родзянко в Усвятах 01.12.2021, 14:322 Застрявший по дороге в Псковском районе мусоровоз вытаскивали трактором
01.12.2021, 14:273 ВТБ: Российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки 01.12.2021, 14:250 Фотофакт: Метровые сосульки 01.12.2021, 14:140 «Собственной персоной»: Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. ВИДЕО 01.12.2021, 14:020 Почта Деда Мороза начала работать в Псковской области
01.12.2021, 13:562 Андрей Турчак: Мы гордимся, что «Единой России» доверяют десятки миллионов граждан 01.12.2021, 13:421 Мужчина умер на автобусной остановке в Пскове 01.12.2021, 13:380 Перед выступлением в Пскове создатель балета «Тропой иллюзий» рассказал о творчестве коллектива 01.12.2021, 13:331 Андрей Беляев назвал Великие Луки новаторским городом
01.12.2021, 13:241 Скорую помощь вызвали к остановке на площади Ленина в Пскове 01.12.2021, 13:150 Шойгу подписал приказ о выходных для военных 29 и 30 декабря 01.12.2021, 13:090 Псковичей призвали не отапливать помещения газовыми приборами 01.12.2021, 13:000 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Беляевым
01.12.2021, 12:580 Компания «Балтийский берег» выполнит ремонт Советского моста в Пскове 01.12.2021, 12:480 «Гайд-парк»: Сергей Колосов о благоустройстве и перспективах решения проблем 2-го округа. ВИДЕО 01.12.2021, 12:360 Около шести тысяч псковичей остались без электроснабжения утром 1 декабря 01.12.2021, 12:256 Сити-менеджер Пскова Борис Елкин назвал имена своих заместителей
01.12.2021, 12:248 За несоблюдение «масочного» режима за неделю оштрафовали почти 250 псковичей 01.12.2021, 12:220 Полицейские Великих Лук изъяли фальшивую купюру 01.12.2021, 12:155 На заседание Псковской гордумы пришел кот. ВИДЕО 01.12.2021, 12:140 Руководитель «Псковжилстроя»: Наш кусок кажется сладким частным застройщикам
01.12.2021, 12:030 От коронавируса в Псковской области скончались еще пять человек 01.12.2021, 12:010 Десантников поблагодарили за помощь в ликвидации последствий урагана в Великих Луках 01.12.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Сергеем Колосовым 01.12.2021, 11:530 Около 7 тысяч электронных подписей выдали псковские налоговики
01.12.2021, 11:430 Сразу 180 штрафов ГИБДД оплатил житель Псковской области 01.12.2021, 11:380 Сити-менеджер Великих Лук Андрей Беляев станет гостем программы «Собственной персоной» 01.12.2021, 11:280 Завод «Титан-Полимер» запустил розыгрыш экоподарков в социальных сетях 01.12.2021, 11:260 В Пскове женщина попалась на краже бутылки виски
01.12.2021, 11:180 «Ласточка» из-за непогоды не доехала из Пскова в Петербург 01.12.2021, 11:140 Псковские организации стали в два раза чаще пользоваться услугой почты «Бокс-сервис» 01.12.2021, 11:110 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Мы заложники традиций, мы адепты чистоты... 01.12.2021, 11:090 Псковичей приглашают на обучение в вузы Минобороны
01.12.2021, 11:070 Врачей из «красных зон» предложили направлять на реабилитацию в псковские санатории 01.12.2021, 11:040 «Экопром» продолжает испытывать сложности с вывозом мусора в Пскове 01.12.2021, 10:470 Юрий Сорокин передал спортивный инвентарь футбольной школе в Пскове 01.12.2021, 10:416 Число желающих переехать в Псковскую область для работы выросло на 129%
01.12.2021, 10:360 «История на ладони»: модели военной техники покажут псковичам 01.12.2021, 10:300 «Гайд-парк»: Сергей Колосов о благоустройстве и перспективах решения проблем 2-го округа 01.12.2021, 10:280 Великолучанина-рецидивиста задержали пьяным за рулем 01.12.2021, 10:120 Сбер первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
01.12.2021, 09:590 Два жилых дома сгорели в Псковской области 01.12.2021, 09:510 Директор псковского аэропорта назвал причину временного прекращения авиасообщения с Москвой 01.12.2021, 09:350 Молодым псковичам предлагают рассказать о вреде наркотиков через фотографии 01.12.2021, 09:180 Псковичи провели международную конференцию о развитии системы уголовных наказаний
01.12.2021, 09:044 Олег Брячак о QR-кодах в банях: Это скрытое подталкивание к вакцинации 01.12.2021, 09:002 Гдовская прокуратура пресекла факты оправдания проституции в Интернете 01.12.2021, 08:370 Аналитики подобрали псковичам вакансии в финансовой сфере с зарплатой от 80 тысяч рублей 01.12.2021, 08:331 Эксперимент с ежемесячными выплатами семьям с детьми предлагают ввести в России
01.12.2021, 08:202 В России с 1 декабря увеличили пенсии и ввели маркировку молока 01.12.2021, 08:010 Более 2 тысяч псковичей за день сделали первую прививку от коронавируса 01.12.2021, 07:500 Продажу вина в интернете планируется запустить весной 2022 года 01.12.2021, 07:281 Очаг коронавируса обнаружили в одном из интернатов в Псковской области
01.12.2021, 07:100 Энергетики восстановили почти 4 тысячи километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях 01.12.2021, 07:011 Россиян предложили бесплатно тестировать на COVID-19 30.11.2021, 23:000 Бизнес-сообщества могут подать документы на переход на УСН в налоговой инспекции 30.11.2021, 22:450 Почти 20 нарушений в сфере оборота оружия выявили в Псковской области
30.11.2021, 22:350 Наталья Савицкая вновь избрана председателем Общественного совета при комитете по охране ОКН 30.11.2021, 22:302 Дорожные рабочие начали вывозить снег с мостов Пскова 30.11.2021, 22:150 Директора псковской автошколы обвинили в коммерческом подкупе 30.11.2021, 22:002 Псковские археологи завершили сезон раскопок
30.11.2021, 21:450 Более 400 миллионов рублей микрозаймов выдал псковским предпринимателям центр «Мой бизнес» 30.11.2021, 21:250 Условия содержания в СИЗО-1 проверил прокурор Псковской области 30.11.2021, 21:104 Интерактив: День закрытых дверей в сельской школе 30.11.2021, 20:501 Снижение уровня заболеваемости отметили участники совещания по эпидобстановке в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru