Власти Великих Лук рассказали о сложностях при строительстве подземного перехода

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о сложностях при строительстве подземного перехода в городе.

«Ковидные времена повлияли, - отметил он. - Думаю, видели, как выросли цены на все. Не только на материалы, но и на работы в целом. И не для кого не секрет, что тот перекресток в 70-80-е года был заболоченным, там высокие грунтовые воды. Были привлечены специалисты из Москвы, которые имеют колоссальный опыт по цементированию иглами грунтов. Работы произведены. Планируется выборка третьего перехода. Как только третий переход уложим в рамках железобетона, будет завершаться благоустройство. Прикладываем максимальные усилия, чтобы сократить негативное воздействие закрытия этого перекрестка».