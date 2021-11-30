Общество

Принять участие в «Елке желаний» от «Пятерочки» смогут псковичи

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь» реализует благотворительный проект «Елка желаний» в Пскове. В рамках социальной акции более 450 детей из детских домов и нуждающихся семей Северо-Запада получат подарки к Новому году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе торговой сети.

Фото: pixabay.com

Масштабная благотворительная акция «Елка желаний» пройдет с 1 по 25 декабря в 73 магазинах «Пятерочка» в разных городах СЗФО, в том числе в акции примут участие 10 магазинов Пскова. Новогодние елки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установят в закассовой зоне.

Все открытки содержат рассказ ребенка о себе, а также описание подарка. Таким образом, каждый из гостей «Пятерочки» может стать «добрым волшебником» для одного из 450 детей.

Для исполнения новогоднего желания ребенка достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на елке и купить указанные подарки. Приобретенные подарки можно передать сотрудникам «Пятерочки». По итогам акции все презенты отправят подопечным Фонда «Русь».

«Новый год – это время волшебства и исполнения желаний. У каждого из нас есть возможность совершить добрый поступок и сотворить маленькое чудо, исполнив мечту ребенка, который в этом особенно нуждается. Мы рады быть частью такого большого и значимого проекта. Благодаря нашим гостям мы сделаем важное и доброе дело!» - сказала начальник отдела маркетинга торговой сети «Пятерочка» макрорегиона «Северо-Запад» Мария Прямухина.