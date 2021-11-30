Общество

Сургутнефтегазбанк предлагает двойной кэшбэк при оплате покупки картой Visa

Сургутнефтегазбанк предлагает двойной кэшбэк при оплате покупки картой Visa. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Время дарить подарки! Совершайте любимые покупки с картой Visa СНГБ и получайте двойной кэшбэк*», - сказали в пресс-службе банка.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться в СНГБ Онлайн в разделе «Платежи» - «Регистрация в конкурсе». Затем нужно проверить актуальность выбранных подкатегорий повышенного начисления в настройках категории «Персональная», в разделе «Лояльность».

После этого можно оплачивать новогодние покупки картой Visa СНГБ и ожидать начисления кэшбэка по истечении 5-ти рабочих дней после завершения акции.

Акция будет проходить с 1 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.

Организатор акции - АО БАНК «СНГБ, при поддержке Visa.