Общество

Онлайн-брифинг с красивейшими псковичками состоится в Общественном пресс-центре ПЛН

Организаторы и победительницы конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков 2021» станут участницами очередного онлайн-брифинга в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, который состоится завтра, 2 декабря.

Напомним, финал конкурса прошел в середине ноября. В шоу приняли участие более 30 красивейших девушек города. Рассказ о себе, дефиле, танцевальные и творческие номера, оглашение решения жюри — все это уже позади. Теперь победительницы конкурса поделятся своими впечатлениями от этого марафона красоты и расскажут о своих планах на будущее.

К участию в брифинге приглашены:

«Мисс Псков-2021» - Дарья Холмова,

«Мисс Псковская область-2021» - Софья Шашкова,

«Миссис Псков-2021» Наталья Мерелайне,

«Миссис Псковская область-2021» Екатерина Малышева.

Директор конкурса «Миссис Псков» Николай Королев.

Начало в 15.00. Из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция. Свои вопросы участникам можно присылать по адресу: 777@pln-pskov.ru.