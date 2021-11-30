Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области возросла почти на 45% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 44,5 % и составила 73,05 на 100 тысяч населения. За этот период зарегистрированы 4 574 случая заражения, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Превышение эпидпорога медики зафиксировали в возрастной группе от 7 до 14 лет – на 14,3%.

В связи заболеваемостью ОРВИ в области оказались частично закрыты 53 класса в 16 школах, а также 2 группы в двух дошкольных учреждениях.

Заболеваемость ОРВИ в городе Пскове выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 23,4%, добавили в управлении.