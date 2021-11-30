Общество

Жителей Пскова предупреждают об опасности выхода на тонкий лед

Жителей Пскова предупреждают об опасности выхода на тонкий лед водоемов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе городской администрации.

Из-за погодных условий на водоемах начинает формироваться первый лед. Администрации Пскова напоминает жителям города, что первый лед очень коварен, ежегодно он становится причиной гибели людей, среди которых чаще всего оказываются дети. Поэтому необходимо помнить правила безопасного поведения на водоемах в период ледостава.

Безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5-6 метров друг от друга. «Не торопитесь выходить на первый лед особенно в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). Не нужно проверять прочность льда ударом ноги. Возьмите в руки какой-нибудь предмет, например, лыжную палку. Если после первого сильного удара предметом покажется хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий и по нему ходить нельзя. Немедленно отойдите по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступайте при потрескивании льда и образовании в нем трещин», - говорится в сообщении.

Если человек все-таки провалился под лед, ему нельзя паниковать, также не стоит делать резких движений, дышать нужно ровно. «Постарайтесь сбросить с себя тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения, затем попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить поочередно ноги на лед. Если лед выдержал, ползите к берегу в ту сторону – откуда вы пришли», - посоветовали псковичам.



«Если вы увидели провалившегося под лед человека, срочно зовите на помощь прохожих, позвоните в службу спасения. Попытайтесь с другими людьми вытащить пострадавшего. Связавшись ремнями и шарфами, ползком доберитесь до человека, провалившегося под лед. Вытягивайте его на берег в ту сторону, откуда пришли. Отведите его в теплое место и окажите первую помощь. Снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем», - дали рекомендации горожанам.



Телефоны экстренных служб для оказания помощи на воде:

- служба спасения – 112;

- Единая дежурно-диспетчерская служба города Пскова – 055, 29-01-14

- Главное управление МЧС России по Псковской области – 79-44-44



«Помните о правилах и не паникуйте – тысячи людей, оказавшись в подобной ситуации, смогли помочь другим и спаслись сами», - заключили в администрации города.