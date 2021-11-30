Общество

Плагиат памяти

В Пскове разгорается резонансный скандал, в центре которого - авторы двух книг о десантниках легендарной 6-й роты. Журналист Олег Дементьев, неоднократно переиздававший «Шаг в бессмертие», обвиняет автора недавно вышедшей «Роты, ушедшей в века» Михаила Рыбчинского в плагиате. Последний, в свою очередь, выдвигает встречные обвинения. Теперь свои доводы конфликтующие представители патриотического сообщества, вероятно, будут приводить в суде. С каким материалом туда отправится Дементьев и почему Рыбчинский считает себя автором книги, выясняла корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Дементьев – журналист в Пскове достаточно известный. Корреспондент газеты «Правда» и автор других изданий коммунистов, он обрел скандальную славу после публикации о Елеазаровском монастыре в 2009 году и последовавшей за ней анафемы, которой журналиста предал митрополит Евсевий. Известен Олег Дементьев и тем, что многие годы переиздает книгу о бойцах 6-й роты. Еще к первой годовщине гибели псковских десантников, в 2001 году, журналист вместе с псковским писателем Владимиром Клевцовым выпустил книгу «Шаг в бессмертие». В дальнейшем книга переиздавалась восемь раз общим тиражом около 50 тысяч экземпляров.

В прошлом году, к 20-летию гибели псковских десантников, гвардии подполковник и бывший редактор газеты 76-й гвардейской ВДВ Михаил Рыбчинский выпустил книгу «Рота, ушедшая в века». По мнению Олега Дементьева, в своем труде его коллега использовал текст и фотографии из книги «Шаг в бессмертие». Это и привело к конфликтной ситуации.

В беседе с корреспондентом ПЛН Олег Дементьев сообщил, что планирует призвать к ответственности Михаила Рыбчинского за нарушение авторских прав в соответствии со статьей 146 УК РФ.

Обратившись к хронологии событий, Олег Дементьев вспомнил, что в прошлом году ему позвонил Игорь Евтюхин (брат Героя РФ, командира 2-го парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ Марка Евтюхина – ред.), который работает с фондом «Памяти 6-й роты». Звонивший сообщил о планах переиздать книгу «Шаг в бессмертие».

«Я сделал, что было необходимо, и все ему выслал. Потом он мне перезвонил через две-три недели и сообщил, что книгу переиздавать не будут, поскольку идет новая книга – "Рота, ушедшая в века". Я сказал, что у меня никаких обид нет. Потом в начале года эта книга появилась, и я поздравил автора книги – Михаила Рыбчинского», – поделился Олег Дементьев.

Однако уже в сентябре, по словам Дементьева, ему позвонил бывший командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Станислав Семенюта и сообщил о заимствованиях из «Шага в бессмертие» в книге «Рота, ушедшая в века». «Он мне прислал книгу, я начал ее читать и у меня волосы зашевелились. Честно говорю. Мне было очень неприятно. Там слово в слово, изменен только заголовок», - заявил Олег Дементьев.

Возвращаясь к событиям 2000 года, журналист сообщил, что предложение написать книгу о подвиге 6-й роты ему поступило в конце марта от Станислава Семенюты: «Он позвонил, тогда еще был комдивом, попросил зайти в штаб. Я пришел, он сразу же попросил выпустить книгу. В кабинете родилось название “Шаг в бессмертие”. И ее нужно было выпустить в конце июля 2000 года». Олег Дементьев рассказал, что написал очерки, привел биографические данные и фотографии десантников.

«Книга вышла в конце июля, была вручена президенту, а в середине августа Станислав Семенюта позвонил и попросил написать книгу обо всех ребятах к первой годовщине этого подвига – к 1 марта. Это была для меня огромная ответственность», – пояснил Олег Дементьев и добавил, что вместе с коллегой начал работать над книгой.

По словам журналиста, родители и родственники погибших бойцов высылали ему корреспонденцию и фотографии, которые хранятся у него до сих пор. «А Михаил Рыбчинский при сканировании фотографий даже не учел, что при увеличении с отпечатанных на офсетной бумаге фотографии начинают расходиться на "клетки"», – заметил Олег Дементьев.

А вот Михаил Рыбчинский настаивает на том, что Олег Дементьев присвоил не только материалы, собранные им в 2000 году, но и само название книги – «Шаг в бессмертие».

«Это было в 2000 году, я собирался в командировку в Югославию. Тогда я подготовил материал для самой первой книги "Шаг в бессмертие" и передал эти материалы уже умершему полковнику Козлову. Есть живые свидетели, которые помогали готовить эту книгу – это Сергей Корпусов и Виталий Замахаев. Когда я вернулся в 2001 году, книга уже вышла. Я оказался в списках редакционной коллегии, а среди авторов значился Олег Дементьев», – рассказал Михаил Рыбчинский.

По его словам, с 2004-2005 года на форзаце книги перестало появляться его имя в списках редакторской коллегии. Тогда коллега и соавтор Михаила Рыбчинского Виталий Замахаев предложил подать в суд на Олега Дементьева за плагиат.

«Я отказался делать это, поскольку начал заниматься историей дивизии и прочим. Затем, в 2019 году, ко мне обратился полковник Осетян с просьбой подготовить книгу к 20-летию гибели роты. Мы встретились с Осетяном, Асадчей и другими участниками подготовки публикации. Олег Дементьев принес свою книгу, и я держал ее в руках. В этой книге также был материал, от которого Олег Дементьев впоследствии отказывался и "кивал" на Семенюту. Это был материал о командире полка Мелентьеве. Я очень хорошо знаю этого человека как порядочного и грамотного офицера. Я с ним служил. Его обвинили во взяточничестве и написали много лжи», – отметил Михаил Рыбчинский.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В дальнейшем было принято решение передать право издания книги к 20-летию гибели 6-й роты Михаилу Рыбчинскому.

«Об этом мне сообщил полковник Осетян. Мне предоставили материалы 104-й полк и родители погибших. Я знаю, что Олег Дементьев предъявлял претензии по поводу фотографий. Из его книги я не взял ни одной фотографии и ни одного материала! Пусть он подает в суд. Будем судиться. Я предъявлю ему встречный иск и докажу, что он не имеет к книге никакого отношения. Я военный журналист, и это я начинал писать об этом всем, а не он! Это могут подтвердить люди, которые работали со мной. Хочет он судиться – пускай. Он заплатит мне за все то, что присвоил», – заключил Михаил Рыбчинский.

Пусть борцов за право интеллектуальной собственности рассудят квалифицированные юристы. Нам же, простым псковичам, остается только помнить о подвиге совсем молодых ребят в Аргунском ущелье. Главное – не терять из вида тонкую грань между сохранением памяти о святом подвиге и вопросом авторства строк биографий героев.

Екатерина Мазепина