Общество

Следственный комитет показал сюжет о жертвах мошенников и способах обмана

Следственный комитет совместно с МВД России подготовил профилактический видеоматериал «Внимание, мошенники!». В ведомствах дали несложные рекомендации, которые позволят обезопасить себя и близких и не стать жертвой злоумышленников.

«Увы, но в правоохранительные органы продолжают поступать сведения о фактах телефонного мошенничества. Все чаще злоумышленники проявляют изобретательность и активно используют атрибуты цифровой жизни для реализации преступных целей. К так называемым классическим схемам обмана сегодня добавляются новые. Например, когда гражданам звонят псевдоправоохранители и просят помочь задержать банду мошенников или сообщают, что их родственники попали в беду», - говорится в сообщении СКР.

Чтобы обезопасить себя от противоправных действий телефонных мошенников, гражданам советуют знать о наиболее частых схемах обмана и проявлять максимальную бдительность.